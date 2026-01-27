Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: Domani affrontiamo una squadra in salute, c’è energia in questo stadio. Dobbiamo essere pronti»

Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Champions League

La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Borussia Dortmund Inter, valida per l’ottava giornata della League Phase di Champions League, è in programma nel tardo pomeriggio. Il tecnico nerazzurro parlerà in compagnia di un calciatore della squadra.

L’appuntamento è fissato per le 18.45, orario in cui inizierà l’incontro con i media.

SQUADRA PRONTA AD UN FINALE DI STAGIONE IMPEGNATIVO? – «Siamo quattordicesimi in Champions League, l’obiettivo era finire nelle prime otto. Domani affrontiamo una squadra in salute, c’è tanta energia in questo stadio e noi dobbiamo essere pronti dal punto di vista fisico e mentale. Del campionato avremo tempo di parlare quando finirà questa partita. La squadra ha una rosa importante, tutti si sentono importanti e coinvolti. Lo hanno fatto vedere quando è stato scelto di far vedere il loro apporto, l’hanno fatto molto bene».

SU SOMMER E LUIS HENRIQUE – «Stanno molto bene, sono professionisti e hanno una stima importante dei propri compagni. Ho visto un gruppo che ha abbracciato e applaudito Luis Henrique dopo la mia scelta, gli è stato vicino anche se non c’era bisogno. Sommer è un portiere con esperienza, ne ha vissute di belle e di brutte, sa gestire certi momenti».

SUL PERCORSO IN CHAMPIONS – «Abbiamo perso delle partite dove probabilmente meritavamo di più. Alla fine ciò che abbiamo ci meritiamo, inutile dire che abbiamo perso all’ultimo secondo a Madrid o per il rigore col Liverpool. Con l’Arsenal il 3-1 arriva quando avevamo messo 3 punte. Questa squadra è cresciuta molto dal punto di vista mentale, della convinzione e dell’atteggiamento. Le perfezioni perfette non esistono, bisogna sempre cercare di migliorarsi».

COSA SERVIRA’ DOMANI? – «Sappiamo che in questo stadio non è semplice per l’energia che trasmette, per l’individualità che hanno con Ko vac, nel fare un gioco più dominante, avendo mobilità davanti. Sappiamo che non sarà semplice. Come in tutte le squadre, i problemi nella fase difensiva li hanno anche loro ma sono sicuro che stano lavorando per correggerli».

