Antonio Conte ha presentato la gara contro il Milan: ecco le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia del derby di Milano

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

LA GARA – «Per me il Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica: è un’ottima squadra, hanno aggiunto un campione come Ibra che garantisce esperienza, fiducia, personalità. Però per me il Milan vale molto di più dei punti che oggi ha».

HANDANOVIC – «Per i discorsi medici, c’è uno staff che è giusto che entri nello specifico su certe situazioni: è molto più competente di me».

ERIKSEN – «Entra in un mondo nuovo, non dimentichiamo che in Italia c’è molto più tatticismo e si chiede di più rispetto all’estero. Spesso non sono molto fissati su alcune situazioni: è giusto che abbia il suo tempi per entrare nella sua idea di gioco».