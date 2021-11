Conte su Del Piero: «Bello ritrovarlo, abbiamo vinto tanto insieme»

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza per presentare la sfida di Conference League: non è mancata la domanda su Del Piero

Le parole di Antonio Conte in conferenza, per presentare la sfida del suo Tottenham in Conference League. Non è mancata la domanda su Del Piero. Ecco le sue parole:

DEL PIERO – «Alessandro è venuto a farci visita al centro in cui ci alleniamo. Era a Londra come ospite di Sky per la sfida di Champions fra Chelsea e Juventus ed è stato bello rivederlo. Abbiamo giocato insieme e l’ho anche allenato, abbiamo vinto tanto insieme nella nostra carriera ed è stato bello ritrovarlo dopo tanto tempo».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24