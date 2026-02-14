Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Verona: «Vogliamo avere fiducia ed equilibrio. Torna Valenti, su Ordonez dico questa cosa»

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Verona: le dichiarazioni alla vigilia del match della 25ª giornata di Serie A 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia di Parma Verona, Carlos Cuesta ha rilasciato queste dichiarazioni.

FIDUCIA COME PAROLA CHIAVE – «Vogliamo avere fiducia ed equilibrio. Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della partita e dobbiamo affrontarla con umiltà. Sarà una gara tosta e difficile. Dovremo essere la miglior versione di noi stessi, andando su ogni palla con intensità. Avremo bisogno di tutti».

INFORTUNATI – «La possibilità di giocare c’è per tutti. Valenti si è allenato con il gruppo ed è disponibile. Estevez ancora no».

COSA HA LASCIATO LA VITTORIA COL BOLOGNA – «Ci fa vedere che alcune delle nostre certezze sono legate alla compattezza di squadra, allo spirito incredibile del gruppo. Siamo consapevoli di dover migliorare in alcuni aspetti, come ad esempio la capacità di produrre di più in attacco. Dobbiamo essere equilibrati e dobbiamo mantenere i nostri punti di forza, che ci hanno portato ad avere questa posizione in classifica. Cercheremo il nostro sviluppo e portare la gara dove vogliamo».

ORDONEZ – «Tutti i giocatori si stanno allenando molto bene. È difficile per un allenatore scegliere i titolari e i cambi, perché vedi come si allenano e tutti meritano una possibilità. Quello che è successo a Bologna è stata una cosa molto positiva, per apprezzare l’importanza di uno, cinque o dieci minuti che si hanno a disposizione. Nel calcio ora è possibile fare tanti cambiamenti, creando impatto anche dalla panchina, dando valore a ogni minuto che si gioca».

Lo riporta parmalive.com