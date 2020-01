Conferenza stampa D’Aversa: «Con l’Udinese ci vorrà qualità»

Conferenza stampa D’Aversa, queste le dichiarazioni dell’allenatore del Parma per presentare la sfida contro l’Udinese

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro l’Udinese. Ecco il pensiero del tecnico crociato:

MERCATO – «Crea situazioni particolari per tutti, il format dell’anno scorso era importante perché i giorni in cui dovevi preparare le partite erano minori. E’ un aspetto che c’è sempre stato, è importante ragionare solo sulla partita di domani mettendo da parte rinnovi e mercato».

UDINESE – «Squadra completa, fa una fase difensiva in cui concede poco. Sfrutta bene le caratteristiche, con giocatori di gamba, ma hanno qualità importanti come De Paul e Okaka. Dovremo essere bravi a non perdere palla e a concedere ripartenze, marcature preventive e ci vuole una partita di qualità».

OBIETTIVI – «Non dipendono da noi. Si parla di budget e altro. Il budget è legato alle uscite, l’obiettivo è la salvezza, rimaniamo umili. La partita di domani è importante ma per ora l’obiettivo è la salvezza, dobbiamo essere bravi a non ripetere gli errori».