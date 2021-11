Conferenza stampa D’Aversa: «Dobbiamo essere più motivati della Fiorentina»

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa sta parlando in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina

Roberto D’Aversa ha presentato la sfida contro la Fiorentina di domani sera. Blucerchiati in campo domani sera alle ore 18:30 a Firenze e reduci dall’ottima vittoria contro l’Hellas Verona al Marassi. Ecco le parole del tecnico dei liguri:

VITTORIE – «Veniamo da due vittorie importanti e non semplici in un campo ostile come Salerno e contro una squadra che aveva numeri importanti come il Verona. Dobbiamo avere motivazioni superiori rispetto alla Fiorentina, che è una squadra che meritava un risultato diverso contro l’Empoli».

FIORENTINA – «Hanno parlato immediatamente della partita di domani contro di noi. Dobbiamo essere bravi nei duelli, nell’affrontare la partita con le giuste motivazioni. Dobbiamo mettere in campo la voglia di continuare a fare le giuste prestazioni per prendere i punti che ci servono per la nostra classifica».

ESULTANZA CANDREVA – «Il gruppo sta dimostrando di essere a disposizione. Hanno valori, spessore. Damsgaard?Ci vuole un momento di vicinanza per un giocatore che non è stato fortunatissimo e lo aspettiamo a braccia aperte».

