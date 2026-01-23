Connect with us

Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Lazio: «Ecco come ho trovato Cheddira, sul rientro di Berisha posso dirvi questo»

32 minuti ago

Conferenza stampa Di Francesco pre Lecce Lazio: le parole del tecnico dei salentini alla vigilia della sfida di camipionato contro i biancocelesti

La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Lecce Lazio, match del 22° turno di Serie A 2025/26.

BERISHA – «Non so quando rientrerà precisamente Berisha, è un infortunio che può anticipare o ritardare e noi dobbiamo recuperarlo con equilibrio, può metterci due o tre settimane, non lo so. Per il resto i ragazzi si sentono bene, non ho nulla da rimproverargli sotto il profilo dell’impegno e dobbiamo certamente migliorare, altrimenti non staremmo a parlare dell’ultimo attacco del campionato».

CHEDDIRA – «L’ho trovato volitivo, voglioso di affrontare quest’avventura al meglio. Ci darà una grossa mano, lo conosce bene. Mi premeva soprattutto constatare la sua voglia e quando ci siamo sentiti mi ha detto subito “che bello”. Ci aiuterà perché non avevamo ora alternative a Stulic rispetto al quale ha caratteristiche differenti. Ha fatto solo un allenamento, ma può sia giocare dall’inizio che a gara in corso».

SULLA FASE OFFENSIVA – «Quando hai squadre davanti come Inter e Milan devi sfruttare le poche occasioni che hai. Non ne abbiamo avute tante ma dovevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio. Col Parma fu diverso, abbiamo creato tanto e dobbiamo ripartire da lì. A questa squadra gli si può rimproverare l’errore ma non certo l’impegno e l’atteggiamento c’è sempre stato, ce l’ha nel dna e dobbiamo mostrarlo ai tifosi. Poi quando difendi troppo rischi e dobbiamo migliorare».

SULLA LAZIO – «Credo che l’errore più grande che possiamo fare è guardare gli altri. Io devo preparare al meglio i miei, siamo nella lotta salvezza e dobbiamo preoccuparci dei nostri problemi per migliorare le nostre carenze. Ci sono state carenze, il calcio è basato sui risultati ma partiamo da basi e prestazioni, in particolare i 60 minuti con il Parma. La Lazio, al di là del mercato, ha una rosa costruita per arrivare tra le prime sei».

