Conferenza stampa Dionisi: «Cremonese tosta, ma anche per loro non sarà facile»

Conferenza stampa Dionisi, l’allenatore del Sassuolo parla alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con la Cremonese.

CREMONESE RINATA – «Non credo che abbia mai mollato, l’ho vista spesso giocare. Ha cambiato identità, sistema di gioco ed è una squadra più che viva, merito loro e demerito di chi credeva non fosse così. Stanno giocando per una salvezza che magari ora sembra insperata ma combattono sempre, sono in semifinale di Coppa Italia e nelle ultime due partite hanno giocato bene. Per affrontarli non c’era momento peggiore, ma anche per loro non sarà facile affrontare noi».

RECUPERI – «Non recuperiamo i lungodegenti. Toljan per ora è un punto interrogativo, vediamo come andrà oggi. Recuperiamo Laurienté, Berardi esce a causa della squalifica».

QUANDO VOLEVA AFFRONTARE LA CREMONESE – «Prima. Però per altri aspetti per vedere se stiamo crescendo questo di domani sarà un test ancora più importante per noi».