Conferenza stampa Gasperini: «Con la Roma partita di cartello. In casa dobbiamo migliorare»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Roma.

ROMA – «Dobbiamo migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie di vittorie importante per riuscire ad alzare la quota punti casalinga. Queste sono tutte statistiche, quel che conta è Atalanta-Roma, è una gara di cartello è di valore, dove dobbiamo arrivare molto concentrati, non dobbiamo avere pensieri natalizi. È un momento molto importante del campionato, in tre giorni chiudiamo il girone di andata, che è comunque significativo».

INFORTUNI – «È difficile spiegare scientificamente il motivo di questi infortuni che hanno toccato tutti. Probabilmente la frequenza può fare la differenza, è un tema che lasciamo anche ai medici. Siamo usciti da quella situazione di grande emergenza, ora c’è qualche altra squadra, speriamo in futuro che ci possano essere delle situazioni migliori, sapendo anche tutto il lavoro che c’è dietro».

GOSENS – «Speriamo presto di recuperalo. C’è stato un momento in cui abbiamo sperato si potesse velocizzare il rientro, ma sin da subito ho visto l’importanza della lesione».

MOURINHO – «Sicuramente è un grande allenatore, sia per l’entusiasmo che ha portato all’inizio che per la sua storia, in una piazza come Roma, poi il campo è un altro argomento. Sono convinto che potrà alzare il livello, è umano anche lui».