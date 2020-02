Conferenza stampa Gasperini: il tecnico dell’Atalanta anticipa i temi caldi della sfida contro la Fiorentina

Gian Piero Gasperini analizza in conferenza stampa la sfida di domani contro la Fiorentina, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A: «Vincere al Franchi non deve essere un’ossessione. Andremo a fare una partita molto importante, il campionato è in una fase combattuta. Affronteremo un’ottima squadra, andremo con la convinzione di fare una buona gara. Le partite con la Fiorentina sono sempre state combattute, sarà una gara difficile».

«Abbiamo fatto tanti gol, in alcune partite ha fatto delle goleade. È una squadra che comunque fa dei risultati anche in base a questo aspetto. Sembra sempre che non bastino i risultati, io guardo il risultato immediato. Se oggi finisce il campionato siamo quarti, non perdiamo la nostra dimensione altrimenti diventa difficile. C’è questo rischio ultimamente, possiamo essere abbastanza soddisfatti. Poi il rammarico ce lo abbiamo noi, ma anche le altre squadre. Ci sono ancora tante partite», ha concluso il tecnico dell’Atalanta.