Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Cagliari: «Ritorno di Totti? Lo faccio giocare subito…Su Zaragoza posso dirvi questa cosa»

Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Cagliari.

RITORNO DI TOTTI – «Io lo faccio giocare subito basta che si allena non c’è problema (ride, ndr)».

ZARAGOZA – «Lo stiamo conoscendo, ha fatto qualche allenamento con noi. Ha una discreta condizione ma quando si arriva in una società nuova bisogna inserirsi. Domani è disponibile e non ho ancora capito se giocherà dall’inizio o a partita in corso».

PAROLE DE ROSSI – «Penso che noi come allenatori abbiamo bisogno di radunarci un attimo e far sentire la nostra voce. La penso come Daniele e come tutti gli allenatori che sento. Questo tipo di calcio non piace a noi e non piace nemmeno al pubblico. Non è bello vedere gare condizionate da cartellini strani e rigori. Dobbiamo essere anche noi allenatori a fare qualcosa di utile. Squadre che cominciando ad avere persone strane che vengono dal mondo arbitrale che insegnano cose ai calciatori. Il calcio è un qualcosa di leale».

RINNOVI – «Le trattative sono dovuto sostanzialmente a una diversa richiesta economica. Io non mi posso mettere in mezzo perché non è sul valore dei giocatori. La cosa è che non sarà facile arrivare a fine stagione con 4 giocatori in scadenza e due in prestito».

INFORTUNATI – «Ferguson è alla quarta distorsione alla caviglia, lo scorso anno si è operato alla caviglia. Il problema del ragazzo è questo. Noi cerchiamo di rimetterlo in piedi ma non è facile perché ogni volta che cambia direzione rischia di farsi male. Cerchiamo di recuperarlo e metterlo in mezzo. Quando è stato disponibile è stato sempre utilizzato. Hermoso ha preso una bruttissima contusione al collo del piede. Dybala ha preso una forte contusione al ginocchio quindi speriamo prossima settimana. Venturino ha avuto l’influenza. Soulè sono settimane che soffre di pubalgia. Non mi chiedete Dovbyk. Vaz penso che non sia un grande problema martedì o mercoledì si aggregherà con la squadra».