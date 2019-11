Conferenza stampa Gasperini: «Contento arrivi la sosta. Sulla Samp…»

Conferenza stampa Gasperini, ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta in vista della gara contro la Sampdoria

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara dei suoi contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico orobico:

SOSTA – «Arriviamo da partite impegnative. Sono state tutte partite combattute e dure, un po’ di acciacchi ce li portiamo dietro. Per sette partite non abbiamo avuto Zapata, il giocatore più in condizione. In questa occasione sono contento che arrivi la sosta, è importante».

SAMPDORIA – È una squadra sottovalutata. Si vede ogni partita, giocare contro qualunque squadra presenta delle difficoltà. Se la Samp è lì ha qualche problema, ma sta cercando anche di risolverlo. Le partite sono tutte delicate e bisogna giocarle al meglio. Noi dobbiamo recuperare, usciamo da una partita che ci ha dato entusiasmo, sarà una partita sulla carta difficile per entrambe».

INFORTUNI – «Malinovskyi si è fermato giovedì. Remo è uscito gli ultimi minuti con il City, vediamo oggi. Gosens ha principalmente un sciatalgia, Ilicic è squalificato e Zapata lo abbiamo fermato un po’ altrimenti rischiamo di avere ricadute».