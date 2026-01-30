Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo: «Nzola non l’ho ancora visto, ma ho questo pensiero. Berardi titolare? Voglio parlare con lui»

Conferenza stampa Grosso pre Pisa Sassuolo: le dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia di Pisa Sassuolo, valida per la 23ª giornata di Serie A, Fabio Grosso ha presentato così la sfida.

PISA – «Ogni gara che arriva è un’opportunità e una partita importante, diventiamo banali a dirlo, ma siamo al corrente che ci sono in palio dei punti pesanti e per cercare di ottenerli sappiamo quali sono le caratteristiche da mettere in campo. La classifica dice alcune cose ma le prestazioni ne hanno raccontate altre, noi approfondiamo sempre e non rimaniamo nel superficiale, sappiamo quali sono le insidie ma siamo anche consapevoli del fatto che vogliamo fare una grande partita».

INDISPONIBILI – «L’elenco si è ridotto, sono rimasti fuori Candé e Pieragnolo che resteranno fino alla fine della stagione out, e abbiamo ritrovato in campo Boloca e presto lo riavremo a disposizione. Gli altri sono tutti disponibili».

NZOLA – «Io ancora non l’ho visto. Io poi penso ai giocatori che ho a disposizione perché sono quelli che devo utilizzare per raggiungere gli obiettivi. Per ora non l’ho visto, non credo che sarà a disposizione per la partita di domani, poi capiremo chi saranno i ragazzi che ci raggiungeranno e mi auguro possano alzare il livello perché anche le altre stanno provando ad alzare il livello e la mia società saprà cosa fare nella maniera migliore e io mi adopero per tirare fuori il meglio da chi abbiamo qui e Lipani ad esempio può essere un esempio. Ha sempre desiderato più spazio, anche l’anno scorso, poi quando arriva il momento e sei bravo a sfruttarlo dimostri quelle qualità che hai sempre dimostrato di avere e sono contento per lui e per gli altri ragazzi che stanno percorrendo e stiamo percorrendo tutti insieme».

BERARDI TITOLARE – «Abbiamo ancora un allenamento a disposizione però Domenico stava bene qualche giorno prima rispetto a quando lo abbiamo utilizzato e abbiamo voluto prenderci qualche giorno in più per averlo appieno. Non so se giocherà dall’inizio, voglio parlare con lui per capire le sue sensazioni ma siamo contenti di averlo ritrovato».

GILARDINO – «Ricordi bellissimi, con Alberto ho un rapporto bello, ovviamente con tutti i ragazzi del Mondiale. Ci lega un filo che è un’esperienza che non è racchiusa solo nei 40 giorni di quel Mondiale ma anche i periodi precedenti perché insieme siamo arrivati a raggiungere una cosa strepitosa. Stimo tantissimo la persona e l’allenatore perché ha fatto bene in una società ambiziosa con il Genoa, siamo riusciti a salire entrambi quando io ero al Frosinone, e sta facendo bene anche quest’anno perché nella gara scorsa al 76′ ha un’opportunità per fare il 3-3 a San Siro contro l’Inter, quindi i dati vanno sempre letti, e sicuramente è un grande piacere ritrovare Alberto».