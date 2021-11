Conferenza stampa Iachini: «Ho avuto contatti con club di Serie A ma ho scelto Parma per un motivo»

Conferenza stampa Iachini: le parole del nuovo tecnico del Parma che si è presentato a stampa e tifosi

Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo tecnico del Parma. Le sue parole riportate da ParmaLive.com.

PARMA – «Per prima cosa voglio ringraziare il presidente, i direttori e la società per avermi scelto, arrivo in una piazza ambiziosa che vuole tornare nel massimo campionato. Quando mi hanno chiamato c’è stato un approccio umano giusto, avevo opportunità in Serie A ma per me Parma è una piazza e un ambiente di Serie A. E quindi, c’è voglia di dare tutto per questo progetto pluriennale e arrivare con questa società, gruppo e presidente e raggiungere l’obiettivo. Voglio infine mandare un abbraccio a Enzo Maresca e Roberto Vitiello, sono stati miei giocatori e stavo già tifando Parma ancora prima di venire qua. Il calcio è fatto in una certa maniera e sono arrivato ora con grande entusiasmo, voglio dare una organizzazione, un’anima, un gioco alla squadra. Io conosco solo una medicina: lavoro, lavoro, lavoro, darò il massimo perché tutti possano andare in una sola direzione, quella della Serie A. Con il presidente ho avuto subito un bel rapporto, molto empatico, ho capito subito la sua voglia di raggiungere certi risultati».

PERCHE IL PARMA – «I primi contatti ci sono stati l’altro ieri ed è stato un fulmine a ciel sereno, visto che i colloqui li avevo avuti ma con altre squadre di Serie A e potevano concretizzarsi di lì a poco. Facevo il tifo per il Parma per i motivi che ho detto prima e poi dopo il primo colloquio ho capito la voglia di fare di questa società, di tornare in Serie A e di consolidarla, dopo aver incontrato i dirigenti ho capito l’entusiasmo e il progetto pluriennale mi ha convinto a sposare la causa».