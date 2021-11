Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa presenta il suo primo derby di Milano

Simone Inzaghi domani per la prima volta vivrà l’atmosfera del derby di Milano, in conferenza stampa l’allenatore dell’Inter ha presentato la partita.

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU INTERNEWS24

DERBY – «Sarà una partita intensa, sappiamo cosa significa un derby, sappiamo l’importanza per i tifosi e la società. Vogliamo chiudere al meglio queste 7 partite sapendo che sarà una gara importante».

METODO INZAGHI PER IL DERBY – «Io ho avuto la fortuna di farne tanti da giocatore prima e poi da allenatore. Sono partite a sé in un campionato, si preparano da sole. Dipende poi quando capita, ora arriva dopo la Champions e abbiamo avuto poco tempo ma ho visto gli occhi e la faccia giusta nei giocatori. C’è molta convinzione, stiamo facendo ottime cose sia in Champions che in campionato. Solitamente con 24 punti in 11 partite sei secondo, bisogna fare i complimenti a Napoli e Milan ma in questo momento abbiamo bisogno di una grande partita che aumenterebbe le nostre convinzioni».