Le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della sfida di domani contro la Roma all’Olimpico

Simone Inzaghi in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma. Match che si vedrà in campo domani sera alle ore 18 all’Olimpico. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Quella di domani è una partita importante, di questo ciclo è la più importante. La Roma ha valori importanti, dovremo fare una partita attenta e da vera Inter».

LAUTARO – «Dove deve migliorare? Deve continuare così, non dimentichiamo che è molto giovane e può migliorare ancora molto. Io sono molto soddisfatto di lui come di tutti gli altri. E’ tre partite che segna di seguito e speriamo che possa continuare così».

INFERMERIA – «Sicuramente non ci saranno Ranocchia, Darmian..pochissime possibilità per De Vrij e Kolarov che rientreranno tra Real Madrid e Cagliari. Dovrò valutare gli altri, Bastoni ieri era sfebbrato ma non è ancora uscito sul campo ma oggi sembra che stia meglio. Ci sono varie contusioni post Spezia quindi dovrò valutare giocatore per giocatore».

CAMPIONI D’INVERNO – «Il titolo d’inverno conta fino a un certo punto. Anche quando avevamo tanti punti di distacco ero sereno e tranquillo perché vedevo la mia squadra giocare bene. Ora la classifica si è accorciata, ci siamo riavvicinati ma le altre non mollano e tutti corrono. Dobbiamo ragionare partita per partita, ci sono ancora tantissimi punti in palio ma domani è la partita più importante del ciclo».

CONTINUA SU INTER NEWS 24