Conferenza stampa Inzaghi: «Bastoni domani sarà assente. Sulla Sampdoria...»

Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter.

SAMPDORIA RINFORZATA CON CAPUTO – «Domani incontriamo una squadra importante, con qualità e con un allenatore che conosco. Si è rinforzata nel mercato, ha fatto un colpo importante con Caputo e sappiamo che sarà una sfida difficile ma importante. Faremo una partita da vera Inter».

LAUTARO MARTINEZ – «Sicuramente domani per la formazione devo valutare e vedere i 4 sudamericani, che non ho ancora visto. Sono arrivati stanotte mentre Vecino solo stamattina, parlerò con loro, oggi faremo una sgambata e poi decideremo. Questa volta non avrò tanta abbondanza, abbiamo un problemino che riguarda Bastoni è tornato affaticato e sicuramente non lo avremo per la partita di domani. È un assenza che ci condizionerà domani, ho tanta scelta in quel ruolo»

REAL MADRID – «Sarà una sfida affascinante, la vivrò insieme ai miei ragazzi nel migliore dei modi. Io penso solo alla Sampdoria ora»

SANCHEZ – «Si è allenato a pieno regime, come condizione è ancora dietro ma vuole mettersi alla pari di tutti gli altri, ha grandissima volontà ed il mio augurio è averlo a disposizione per domani. Se andrà bene la rifinitura lo convocherò-»

RIGORISTI – «Abbiamo Calhanoglu e Lautaro che calciano molto bene, poi abbiamo Sanchez, Dimarco e Correa. Ne abbiamo più di uno»