Spezia, Italiano: «Il pareggio sarebbe stato giusto, siamo sempre in lotta»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta di misura contro il Verona. Ecco le parole dell’allenatore dei liguri

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di misura contro il Verona.

LA GARA – «Penso che anche oggi possiamo recriminare per un pareggio che sarebbe stato giusto. Il Verona è una squadra fortissima e rimanere in inferiorità è pesante in questa categoria. Paghiamo le ingenuità, qualche limite caratteriale e lasciamo punti per strada. Sapevamo che il nostro campionato sarebbe stato questo. Siamo in lotta con le altre e speriamo di esserci fino alla fine».

CONTRO IL NAPOLI – «Questa è la nostra dimensione e sappiamo che dovremo lottare per mantenere la categoria. Prepareremo questa partita come le altre, archiviando già questa sconfitta. Andiamo per metterli in difficoltà e crescere il prima possibile per non ritrovarci a recriminare come oggi».