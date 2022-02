Conferenza stampa Italiano: «Posta in palio alta. Piatek ha recuperato, siamo carichi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia in casa dell’Atalanta.

COPPA ITALIA – «Domani è una partita importante, già il primo quarto ha fatto vedere quanto sia sentita. Arriviamo da una sconfitta non bella, dopo pochi giorni vogliamo ben figurare. Dobbiamo fare una grande partita, la posta in palio è alta e ci teniamo. L’Atalanta sappiamo tutti quanto è forte».

MENTALITA – «Abbiamo reagito bene dopo Torino, sono partite che non ti aspetti. Questa è stata molto diversa, la partita è stata sempre in equilibrio ma abbiamo commesso degli errori ingenui. Ce la siamo giocata diversamente da quella di Torino. Le sconfitte di vanno ad analizzare, ma non hanno lasciato strascichi importanti».

PIATEK – «Ha recuperato, sta bene, ma non è ancora al 100%. I ragazzi si stanno applicando al meglio, hanno smania di essere utili e di essere decisivi per questa squadra. Se le punte continueranno a lavorare così riusciranno a finalizzare il lavoro della squadra, molto presto».

CARICO – «Non sono preoccupato, per quello che ho già detto: siamo oltre i programmi. Alla pari con le romane, stiamo battagliando con loro e ne siamo felici. Domani sono carico, perché è una partita che ci può proiettare in semifinale. Sono momenti di alti e bassi che in una stagione ci possono essere. Preoccupato potrei esserlo se non fossimo in lotta per quello. Mi auguro che domani arriveranno le risposte, abbiamo fatto un’ottima rifinitura».