Conferenza stampa Italiano pre Verona Bologna: «Ho letto che siamo a -16 dalla capolista ma…»

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Hellas Verona Bologna, match valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A 2025/26.

SUL VERONA – «Hanno pareggiato con il Napoli, battuto l’Atalanta, in casa fanno sempre bene. In Serie A tutte le partite sono delle trappole, è una squadra che se vuoi fare male devi essere veloce. Dobbiamo dare continuità alla prestazione fino al 60′ contro il Como».

SUL RITARDO DELLE CONCORRENTI – «Dobbiamo cercare di fare meno errori possibili nel girone di ritorno. Abbiamo la possibilità di ripartire e tornare a fare punti. Lo sapete il sogno del presidente è quello di far mantenere il Bologna in Europa, qualunque essa sia. Ho letto che siamo a -16 dalla capolista ma non è mai stato il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di essere quelli che siamo stati fino a un mese. Ripeto che contro il Como i ragazzi mi sono piaciuti tanto contro una squadra che in casa non perde mai».

SUGLI INFORTUNATI – «Skorupski è convocato, si è allenato bene, parlerò con lui e con Ravaglia ma è pienamente recuperato. Dominguez ha molte possibilità di essere della partita, lo vedo molto in forma e può venire fuori da questo periodo e ha tante chance di partire dall’inizio. Immobile? Lui scalpita per partire dall’inizio ma non ha ancora i minuti nelle gambe e partire con un cambio obbligato fin dall’inizio non mi piace ma contro il Como mi è piaciuto»

L’IMPORTANZA DI FREULER – «A turno abbiamo perso un po’ tutti i giocatori. Ritrovare Remo e ritrovare il cervello di questa squadra, perché comunica aiuta e guida per noi è importante. Lui per esperienza fa sempre queste cose sia dentro che fuori dal campo».

SUL MERCATO IN DIFESA – «Sul mercato ci pensa la società. È chiaro che senza Lucu siamo in tre quella zona, ma è una questione che sarà interesse dei direttori. Ho visto comunque un Vitik e un Heggem in forma. Spero di avere delle risposte simili da Casale dopo il rientro dall’infortunio, spero possa rifare l’ottima prestazione contro l’Udinese».

ANCHE FABBIAN UOMO MERCATO – «Giovanni si è merito tutto questo spazio, mi piacciono i centrocampisti invasori della metà campo come lui e Pobega».

SU BERNARDESCHI E ORSOLINI – «Berna l’ho sentito, il 21 dovrebbe riavere una nuova visita, e se ha l’ok, il giorno dopo può essere a disposizione. Orsolini? Ogni tanto ha dei blackout, lo dice la sua storia a Bologna, io sono convinto che ritornerà lo stesso Orso. Anche durante gli allenamenti qualche gol in più vedo che riesce a farlo, abbiamo avuto un calo collettivo in generale».

SUGLI SCONTRI TRA I TIFOSI DI COMO E BOLOGNA – «Mi spiace per quello che è successo, domani non ci sarà la solita ondata di tifosi da Bologna, era una cosa che notavo già da avversario quando giocavo a Verona. Mi spiace per quello che è successo a Como, sono rimasto sorpreso e non aggiungo altro».