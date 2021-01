Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampain vista della gara contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Udinese.

SUBITO IN CAMPO – «Le difficoltà che si hanno quando si è davanti ad una settimana così intensa, dove abbiamo disputato una partita di Coppa Italia di giovedì sera e alla domenica alle 12.30 sei in campo per una delle partite più importanti dell’ultimo periodo. Prepararla in un solo allenamento non è semplice però nell’ultimo periodo ci è capitato spesso, siamo riusciti stamani e ieri a richiamare qualche concetto inerente all’Udinese».

NZOLA, SAPONARA E POBEGA – «Questa è gente che ha bisogno di minuti nelle gambe, gente che va messa in condizione e lo stiamo facendo pian pianino. La Coppa Italia ci ha dato una grossa mano, la condizione sta crescendo per tutti. Verde ha fatto due gol, Saponara è uguale anche se va gestito in maniera diversa perché veniva da un lungo periodo di inattività. Veniva dalla partita di Roma e ha accusato un po’ di fatica, lo stiamo gestendo per non metterlo in condizioni di farsi male. Domani è a disposizione. Galabinov sta crescendo, è stato fuori tantissimo. Ha questa stazza enorme che non gli permette di essere brillantissimo subito ma crescendo di condizione siamo convinti tornerà ad essere quello di inizio stagione. Stiamo bene, stiamo crescendo, sono tutti a disposizione».