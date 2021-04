Barcellona, Koeman: «Messi dimostra di essere il migliore. Speriamo resti»

Ronald Koeman è al settimo cielo dopo la vittoria della Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao: ecco le sue dichiarazioni

KOEMAN – «All’inizio della partita siamo usciti molto concentrati, il nostro possesso palla era molto buono. Hanno provato a farci pressione, ma potevamo sempre avere un uomo libero sia a centrocampo che sulla fascia. Messi? Ancora una volta, non so quante volte si è dimostrato il migliore al mondo, è stato molto efficace e ha comandato la squadra. È grande e spero che continui qui per molti anni».