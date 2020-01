Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico granata alla vigilia di Torino-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia

Asticella dell’attenzione alta per non dilapidare l’entusiasmo per il bel successo in casa della Roma. Mazzarri tiene accesa la fiammella della concentrazione in vista dell’impegno di domani sera in Coppa Italia contro il Genoa, competizione che può rivelarsi decisamente intrigante per la stagione del Torino. «L’unico riferimento sul Genoa è l’ultima giornata di campionato, dato che Nicola è appena arrivato. Il suo arrivo ha già fatto effetto, visto il successo sul Sassuolo: avranno il morale alto, dovremo fare attenzione. Ma, se restiamo concentrati, possiamo mettere in difficoltà chiunque».

EQUILIBRIO – «Bisogna dare continuità ai risultati, ogni bella partita va subito archiviata per guardare alle insidie della successiva. Dobbiamo tenere sempre l’attenzione al massimo».

CONDIZIONE – «Sarebbe stato meglio giocare una volta a settimana, perché la condizione sta crescendo ma soltanto per una parte della rosa visto che abbiamo tanti infortunati e siamo contati. Dovrò essere bravo a gestire i giocatori, come fossero in ritiro perenne, per arrivare al Bologna carichi».

VERDI – «Abbiamo trovato un bell’equilibrio, non ci voleva la sua squalifica. Ma se dimostriamo di essere squadra, cambiare due-tre interpreti non può essere un problema. Dobbiamo cercare queste certezze e mantenere lo stesso atteggiamento».

TANDEM – «Belotti e Zaza davanti insieme? E’ ancora tutto in alto mare, devo pensare in ottica della doppia gara anche contro il Bologna».

NKOULOU – «Ci sono tre giocatori imprescindibili: Sirigu, Nkoulou e Belotti, volendo aggiungendo anche Rincon. Se stanno bene, fanno girare tutta la squadra. Per esperienza e per carisma».

CONTRO LE PICCOLE – «Quello che fa la differenza è l’attenzione, a prescindere dal livello dell’avversaria. Ci vuole sempre quell’atteggiamento mentale, quel rispetto. Se siamo sempre concentrati come fosse una finale di Champions League, allora poi facciamo bene».

PORTIERE – «Ujkani è stato un bell’acquisto e molto affidabile, ma domani giocherà Sirigu. Non vorrei far passare il segnale che la gara è meno importante di altre».

IAGO – «Si sta allenando con noi da due giorni, sta bene. Valuterò se portarlo almeno in panchina».

MERCATO – «Fino al 13 non si permetterà nessuno di venirmi a parlare per valutare il suo futuro: siamo in pochi e abbiamo partite importanti da disputare».

ORARIO – «Alle 21:15 e con una gara la domenica alle 15, devo prendere in considerazione il fattore delle tante partite ravvicinate. Soprattutto in vista della terza gara della settimana, ovvero quella contro il Bologna».