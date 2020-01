Conferenza stampa Mazzarri, le parole del tecnico granata alla vigilia di Torino Atalanta in programma domani sera

Mazzarri, alla vigilia della sfida casalinga all’Atalanta, prova a spronare l’ambiente. Nonostante la delusione per la sconfitta di Reggio Emilia, nonostante i tanti infortuni, nonostante l’avversaria di primo piano. «Ogni partita fa storia a sé, quello che abbiamo fatto nel passato non conta. In settimana abbiamo lavorato sul pressing e sulla veemenza: non dobbiamo più cambiare atteggiamento nel secondo tempo come successo contro il Sassuolo».

CENTROCAMPO – «Siamo contanti, quindi in settimana abbiamo provato anche ad adattare qualcuno in quel ruolo. Ma non anticipo chi, lo tengo come eventuale ricambio».

VERDI – «Ha la fiducia di tutti. Gli ho consigliato di fare le cose semplici, perché a volte tende a strafare. Ma è un ragazzo molto sensibile, quindi non è tranquillo: deve giocare in maniera semplice e trovare continuità. Serve un episodio che faccia cambiare l’inerzia del suo momento».

COPPA ITALIA – «Mi tocca non pensarci, perché sugli esterni e a centrocampo non c’è un cambio. Mi viene quasi facile, perché Aina e Rincon in Coppa Italia rientreranno dopo la squalifica di domani».