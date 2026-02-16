Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve: «Spero di rimanere. Per questa squadra farei anche il portiere»

Hanno Detto
Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26
Weston McKennie in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve, valida per l’andata dei playoff di Champions League.
L’IMPORTANZA DELLA PARTITA – «È molto importante. Vogliamo vincere tutte le partite perché siamo la Juventus. Per andare avanti voglio vincere questa partita».
ATTACCANTE – «Io sono sempre disponibile per la squadra e per il mister. Gioco dove vuole lui, anche in porta…».
FUTURO ALLA JUVE – «Ci pensiamo dopo. Siamo qua per giocare una partita domani ed è la cosa più importante ora. Spero di rimanere ma è tutto da vedere».
IL RINNOVO – «Una cosa tra me, la Juventus ed il mio agente. Io mi concentro sul campo, il mio agente pensa a questo».
SENSAZIONI POST INTER – «Un po’ difficile quando succedono queste cose. Dobbiamo concentrarci solo su domani e pensare a vincere. Vogliamo dare il massimo».
