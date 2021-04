Conferenza stampa Mihajlovic: «Sto bene qui, ho ancora due anni di contratto»

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Bologna-Torino

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Torino.

FUTURO – «C’è tempo per tutto, ho due anni di contratto. Sto bene con la società, con i giocatori e con i tifosi. Vedremo quello che succederà, ma non dipende solo da me. Con Saputo ci siamo parlati e ci vedremo prima che riparta per il Canada. Oggi siamo concentrati sulla partita».

SUPERLEGA – «Per me è una cosa brutta, il calcio è lo sport più seguito al mondo, più amato, perché dà la possibilità qualche volta alle squadre piccole di vincere contro le grandi. I ricchi diventano più ricchi e i poveri ancora più poveri. Non è questo lo spirito dello sport. Non la condivido e non mi piace. Credo sia proprio una questione di soldi e toglie al calcio la possibilità di competere. Nello sport i piccoli possono battere i grandi. Poi chiaro, un big match è sempre bello da vedere».

SALVEZZA – «Noi dobbiamo arrivare il prima possibile alla salvezza e penso che a 40 punti ci sia la quota giusta. Vorrei arrivarci domani, poi penseremo ad altri obiettivi. La partita è stata preparata in poco tempo ma i ragazzi sanno che noi giochiamo sempre per vincere. Faremo qualche cambio viste le tre partite in sette giorni e dove ho scelte cambierò».