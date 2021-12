Conferenza stampa Mourinho: «Vogliamo vincere la Conference. Sarebbe un risultato storico»

Conferenza stampa Mourinho, il tecnico portoghese ha analizzato la sfida di domani tra la Roma e il CSKA Sofia

In conferenza stampa, Josè Mourinho ha analizzato la gara di domani tra Roma e CSKA Sofia.

PARTITA – «Come minimo ci dobbiamo dare la possibilità di arrivare primi nel girone e vincere. Sappiamo che non è facile, il CSKA è una squadra tosta e il risultato dell’andata non era vero. Anche domani sarà difficile, ma vogliamo i tre punti».

AMBIZIONI EUROPEE – «Il risultato di domani non ci condiziona perché siamo già qualificati. Ovviamente decide il primo posto, vogliamo continuare a competere per questo trofeo. Ora la Conference avrà 8 squadre che scenderanno dall’Europa League, vedremo chi ci capiterà in futuro. Però non nascondo che vogliamo vincere».

FORMAZIONE – «Abbiamo lasciato fuori tutti i giocatori che erano infortunati, non abbiamo recuperato nessuno per questa partita. Lasceremo anche qualcun altro fuori, non possiamo rischiare tutti. Giocheremo comunque con la squadra più forte possibile, che possa puntare alla vittoria».

CAMBIAMENTI DALLA PRIMA CHAMPIONS – «Non penso di essere cambiato tanto. Sono passati tanti anni, ma ho la stessa passione e ambizione. Magari sono più tranquillo in certi momenti. E’ chiaro che Champions e Conference sono due competizioni diverse, ma è quella dove siamo. Vincere la prima Conference sarebbe comunque storico».