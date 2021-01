Conferenza stampa Nicola: «Dobbiamo creare un gruppo forte e un’identità. Su Zaza…»

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole

TORO-FIORENTINA – «La realtà dice che dobbiamo tirarci fuori da una classifica che non ci piace, quindi salvarci. Loro hanno fatto qualcosa di importante e di continuità. Sono arrivato sette allenamenti fa: tecnica e tattica sono inscindibili dalla testa. Dobbiamo lavorare sull’essere una cosa unica».

SQUADRA – «Dobbiamo creare un gruppo forte e un’identità. Abbiamo instaurato un rapporto schietto. Kobe Bryant diceva che se non crediamo noi in noi stessi, nessuno lo farà. Ed è ciò che ho detto ai ragazzi. Dobbiamo creare una famiglia».

3-5-2 – «So che quello del modulo è un tema caro a tutti i tifosi, un allenatore parte invece da idee e principi. Io voglio partire in questo momento dalle caratteristiche dei giocatori e su questo plasmare idea di gioco. In questo momento serve prima di tutto creare una nostra identità. Poi, più avanti, si potranno creare situazioni diverse anche a seconda degli avversari».

ZAZA – «E’ stato lui a colpire me, io gli ho detto ciò che penso di lui. Gli ho fatto poche richieste, poi è stato bravo lui a far vedere che il gruppo può contare su di lui. E su questo continuo ad insistere: è importante considerarsi importanti nel gruppo, a prescindere dai minuti giocati. Zaza-Belotti? Nella mia squadra sono tutti compatibili. Non vedo incompatibilità: tutti sono importanti, l’abilità sta nel cogliere l’occasione e far vedere ciò che ha dare».

NKOULOU – «Io non sono arrivato un mese e mezzo o due fa, tempo necessario per poter fare scelte un minimo definitive. Io ho fatto sette allenamenti, devo valutare tutti, devo capire chi sta meglio e chi sta peggio. Però poi c’è già una partita che non è una amichevole ma una chance da sfruttare. I ragazzi hanno capito che prima o poi ci sarà una chance per tutti; poi ci sarà chi giocherà di più e chi di meno, è normale, ma tutti devono capire che possono essere importanti».

BELOTTI – «Non segna da 7 partite? Lo vedo bene, l’atteggiamento è giusto, in allenamento e partita dà sempre tutto, sia prima che lo guardavo da fuori, sia adesso che ho la fortuna di allenarlo. Lui si sta completando; un giocatore come lui deve saper realizzare, e su questo non ci sono problemi, ma deve anche saper rifinire. E questo lo sta imparando. E’ una cosa importante quanto quella di fare gol. Lo stesso discorso vale per Sirigu; io non parlo mai dei singoli, ma lui è un giocatore e un uomo che ogni allenatore farebbe carte false per avere. Lui deve continuare a fare quello che sta facendo, con la giusta mentalità»