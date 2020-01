Conferenza stampa Nicola: «Dobbiamo iniziare a urlare la nostra identità»

Conferenza stampa Nicola, ecco le parole dell’allenatore del Genoa per presentare la partita di domani contro la Fiorenrina

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara del Grifone contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore:

OBIETTIVI – «Iniziare a urlare la nostra identità. Nel secondo tempo con la Roma la squadra ha trovato la giusta strada, il lavoro ha dato i suoi frutti e dobbiamo continuare su questa strada. L’immagine finale è quella di quanto sia sostanzialmente facile catturare la nostra gente e il finale è la dimostrazione dei tifosi a fine partita è che qualcosa abbiamo fatto».

ERIKSSON – «Ci ha fatto una buona impressione per la voglia di mettersi subito a disposizione e ci è piaciuto il suo discorso che ha fatto. E’ venuto qua con l’idea di darci una mano».

FIORENTINA – «Sul mercato si è rinforzata e che sta bene. Sta dimostrando di avere qualità e avere voglia di poter raggiungere risultati. Noi, indipendentemente dall’avversario, dobbiamo costruire la nostra identità sotto il punto di vista del gioco e del coraggio».

MERCATO – «Io sono chiaro con le richieste, queste squadra è costruita per giocare in un modo e secondo me va migliorato quanto si era già iniziato. Stiamo operando per consolidare il reparto difensivo perché secondo me c’è bisogno di alternative».