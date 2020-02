Conferenza stampa Perez: «Roma punto d’arrivo? Voglio crescere qui»

Conferenza stampa Perez, il nuovo acquisto della Roma si presenta direttamente dal centro sportivo di Trigoria: le sue parole

Carles Perez, nuovo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Trigoria. Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore del Barcellona:

«Differenze con la Liga? Ne avevo già parlato al telefono con Fonseca e l’ho vista nella prima partita. Ho avuto difficoltà nella prima partita, già ora le cose vanno meglio. Roma un punto d’arrivo? Evidentemente se ho scelto la Roma è perché voglio crescere qui e diventare importante. Il Barcellona è il passato e la Roma il presente. Ho sempre visto la Roma come un grande Club. La chiacchierata col mister, la fiducia e le spiegazioni sono state decisive. Sono felice di essere qui, sono uscito da un grande club ma sono arrivato in uno altrettanto grande. Vengo dal Barcellona, un grande club così come questo. E’ un passo in avanti della mia carriera, esco da una zona di confort, cambiando paese e cultura. E’ una sfida importante. Quando si cambia squadra non ti regala niente nessuno, non parti titolare. Devi lavorare e sudare per guadagnare il posto».