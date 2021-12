Ivan Perisic, esterno dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid

DIFFERENZE INTER DI CONTE – «Non c’è tanta differenza, giochiamo con lo stesso sistema e ci conosciamo da tanti anni. Il modulo è uguale, abbiamo fatto un po’ meglio in Champions League e abbiamo meritato di passare il girone. L’anno scorso ci è sfuggito per poco».

RINNOVO CON L’INTER – «Gli ultimi due anni sono stati bellissimi per me. Io ancora oggi ho fame come tutta la squadra, dobbiamo giocare così e continuare a vincere. Non mi piace parlare di futuro, dobbiamo dare ogni giorno tutto quello che abbiamo».

DOVE SEI MIGLIORATO MAGGIORMENTE – «L’anno scorso ho cambiato posizione, è stato un po’ difficile all’inizio perché è un ruolo più difficile. Vediamo se sarà la migliore stagione perché se non si vince non sarà così. All’Europeo ho avuto il Covid e qualche giorno di riposo in più e questo si vede. Ho lavorato tanto e spero di continuare così».

FUTURO – «Non mi piace parlare di futuro, sono concentrato per la partita di domani. Vogliamo fare una grande partita, abbiamo tempo per parlare e vedremo cosa succederà nelle prossime partite».

