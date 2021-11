Conferenza stampa Pioli: «Squadra motivata, ultima occasione per restare in Champions»

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’Atletico Madrid

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Wanda Metropolitano in Champions League contro l’Atletico Madrid.

MOTIVAZIONI – «Abbiamo analizzato come gioca l’Atletico Madrid prima dell’allenamento. Per questa partita è abbastanza semplice motivare i ragazzi, è l’ultima occasione per restare in corsa in Champions League. Dobbiamo fare una prestazione al 100%».

CHAMPIONS – «Siamo temprati per questo, costruiti per essere competitivi in entrambe le competizioni. Per molti è la prima volta in Champions, abbiamo trovato avversari di altissimo livello, ma abbiamo dimostrato di non essere troppo distanti da questi ultimi. Siamo consapevoli che ci è sempre mancato qualcosina. A livello di intensità, qualità e concentrazione domani dovremo fare una prestazione al 100%».

