Conferenza stampa Pioli: «Dionisi ha idee chiare. Futuro? Qui c’è grande sintonia»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match tra Milan e Sassuolo. La sua analisi

Conferenza stampa Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match tra Milan e Sassuolo

SU MESSIAS – «Ha dimostrato di essere un giocatore di qualità, non è una favola. Lui è qui perchè ha le qualità per stare con noi, ha avuto un po’ di difficoltà a livello di infortuni. Oggi ho fatto rivedere il gol alla squadra perchè è importante riempire bene l’area. Dobbiamo ripartire da queste situazioni.»

MAIGNAN E TOMORI – «Maignan sta bene, ha cominciato a lavorare con la squadra ed ha fatto un’ottima settimana. È pronto, giocherà lui domani. Tata ha fatto il suo dovere, non avevo dubbi e sono molto contento di quello che ha fatto. Anche Tomori sta meglio ma non è convocato per domani, dovrebbe essere pronto per giocare mercoledì prossimo.»

SU LEAO – «Sta bene, non aveva recuperato i crampi di Firenze. Per domani è disponibile per giocare.»

SULLA GARA DI MADRID – «La grande partita di Madrid non deve farci accontentare. Noi siamo una grande squadra e dobbiamo mettere ancora più energia. Siamo ancora primi ma solo a pari punti, dobbiamo tornare a fare le cose bene in campionato.»

SULLA NAZIONALE – «Io tifo l’Italia perchè ha tutte le qualità ed i valori per quello che hanno dimostrato per arrivare ai Mondiali. Sono convinto che ce la possiamo fare e deve giocare per vincere.»

SU INVESTIMENTI FUTURI – «Abbiamo le stesse ambizioni con la società, crescere con questo percorso e migliorare, riportando il Milan nelle posizioni che merita. È un percorso che è cominciato due anni fa e ci vedrà sempre più motivati con giocatori sempre più funzionali alla squadra.»

SU FIRENZE – «La prestazione generale è stata buona. Secondo me mercoledì abbiamo giocato semplice e non abbiamo sbagliato i palloni facili. Domani dovremmo fare la stessa cosa, il Sassuolo ci ha sempre creato difficoltà.»

SU IBRA – «Abbiamo 5 partite, poi un piccolo stacco prima del Napoli. Nei ruoli in cui siamo più in difficoltà dovrò gestire le situazioni e togliere qualche minutaggio. Chi è entrato mercoledì ha fatto bene, non è importante chi gioca, ma gli atteggiamenti.»

SU PELLEGRI – «Si farà trovare pronto, fisicamente sta bene. Sta capendo che sta arrivando il suo momento.»

SU BAKAYOKO – «Sta sicuramente meglio, è arrivato con scarsa condizione. È forte, mi piace. Vedremo nelle prossime gare che scelte fare. In mediana ho giocatori di livello sperando di averli a disposizione. Saremo pronti per affrontare l’emergenza della Coppa d’Africa.»

SU REBIC – «Si fanno delle valutazioni in base agli esami. Ha delle caratteristiche importanti, ma l’importante è avere dei concetti chiari. Se gioca Krunic è un altro tipo di giocatore, ma l’importante è che ci siano le combinazioni giuste per essere propositivi.»

SUL FUTURO – «Tutto quello che abbiamo fatto sono le basi. Ora dobbiamo alzare il livello e diventare più competitivi. Il futuro è difficile da prevedere ma quello che mi piace è la sintonia nell’ambiente che ci permette di dare il massimo.»

SU DIONISI – «Sta dimostrando di avere idee chiare. Ha già vinto in campionati minori e vuol dire che ha dei valori. Fa parte di una nuova leva importante di allenatori.»

LA CONFERENZA COMPLETA SU MILANNEWS24