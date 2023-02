Conferenza stampa Pioli: «Ibra ha fatto la rifinitura. Leao? Sa cosa penso»

Conferenza stampa Pioli, l’allenatore del Milan parla alla vigilia del match contro il Torino: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida al Torino.

MOMENTO DIFFICILE – «Da parte nostra c’è ringraziamento per la passione e il sostegno dei tifosi anche nei momenti più delicati. Per noi è molto importante».

COME STA IBRA – «Ibra sta meglio, l’autonomia è quasi nulla, oggi ha fatto la rifinitura. Spero sia un grande giocatore oltre che un grande leader. Domani ci sarà perchè vuole stare con noi e questo è importante».

LEAO – «Leao è sicuramente un giocatore molto importante per me e per la squadra e lui lo sa. Tornato dal Mondiale il nostro programma era farlo riposare un pò, poi ha dovuto giocare subito. Per questo gli abbiamo dato minutaggio ridotto poi come tutti i calciatori è più contento quando gioca».

CONTINUA SU MILANNEWS24