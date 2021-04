Conferenza stampa Pioli: «Ibra, Theo e Calhanoglu hanno dei problemi, sono da valutare»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sassuolo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo.

VITTORIA IMPORTANTE – «Tranquilli è un termine che non ci deve appartenere, dobbiamo essere concentrati perché è vero che veniamo da una vittoria difficile che ci ha dato più convinzione ma domani affrontiamo un avversario diverso dal Genoa che vive per preparare queste partite in uno stadio come San Siro. Il Sassuolo ha un gioco evolute e dobbiamo farci trovare pronti».

SUPERLEGA – «Ascolto i consigli del mio club che ha chiesto di focalizzarci sul lavoro e non pensare al futuro senza pensare ad altre cose».

INFORTUNI – «Bennacer, Ibra, Calhanoglu e Theo hanno avuto qualche problema ma domani mattina avremo un’idea più chiara perciò aspettiamo domani».

CHAMPIONS – «Il Milan negli ultimi 7 anni non и mai arrivato nelle prime quattro posizioni, per noi sarebbe un traguardo importante e testimonierebbe che il lavoro fatto in questo anno e mezzo rappresenta una crescita collettiva e personale. Il futuro nessuno lo può prevedere, non è questo il momento di farlo e non sono io la persona più indicata».