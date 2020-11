Conferenza stampa Pioli: «Ci saranno delle rotazioni»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lille

ROTAZIONI – «Sarà importante l’allenamento di stasera, ci saranno delle rotazioni, perché abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico».

PRIMO POSTO – «Quando si comincia una stagione mi piace sempre pensare positivo. Ho sempre creduto nelle qualità della squadra. Siamo solamente all’inizio, come quelli che hanno cominciato a scavare un pozzo per cercare l’acqua ma devi scavare tanto per raggiungere la sorgente, non ti puoi mai fermare».