Conferenza stampa Pirlo: «Pensiamo a qualificarci in Champions, la Superlega è il futuro» – VIDEO

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Parma

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma.

ROTAZIONI – «La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando da domenica. Abbiamo speso tanto e fortunatamente abbiamo tutto oggi e un po’ di domani per recuperare. Ho in testa delle rotazioni ma non ne cambierò tanti».

APPROCCIO – «Non sono fattori di rischio. Siamo proiettati al presente che è la partita col Parma. È fondamentale dopo la sconfitta con l’Atalanta, importantissima. Sappiamo che non stanno attraversando un grande momento ma nonostante i risultati stanno giocando bene. Dobbiamo approcciarla bene».

SUPERLEGA – «Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Il presente è a qualificazione in Champions. La Superlega è un progetto futuro. Il presidente è venuto a parlarcene stamattina. Siamo sereni e sappiamo che il presidente ci sta lavorando. Ma siamo concentrati. È uno sviluppo per il mondo del calcio. Nell’arco di questi anni ci sono stati cambiamenti. È cambiata la Champions, le regole, il calcio. Non sono la persona più adatta per parlarne. C’è il presidente che ci sta lavorando con gli altri presidenti. Noi siamo concentrati sulla qualificazione alla Champions».

RIENTRI – «Ci sarà Ronaldo, Buffon, penso anche Dybala che ha bisogno di giocare. Sono contento della prestazione che ha fatto con l’Atalanta. Era tanto che non giocava e ha fatto una buona prestazione contro una squadra difficile. La partita di domani può dargli solo continuità».