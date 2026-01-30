Conferenza stampa Pisacane pre Cagliari Verona: «Kilicsoy ha ancora potenziale inespresso. Di Raterink mi ha colpito questa cosa, su Prati vi dico che…»

Conferenza stampa Pisacane pre Cagliari Verona: le dichiarazioni alla vigilia del match della 23ª giornata di Serie A 2025/26

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Hellas Verona, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Le sue parole:

VERONA DOPO LE VITTORIE E FASTIDIO DICHIARAZIONI MONDO FIORENTINA – «Ho percepito attenzione e voglia di migliorare, la squadra è in campana perchè questo è uno scontro diretto vero. Quello che dicono gli altri mi interessa poco. Penso a quello che vogliamo fare noi: non alimento polemiche, non è da me».

RIFERIMENTO ALLA POLEMICA DI FIRENZE E PAROLE FABREGAS – «A nessuno piace perdere, anche a me poi ognuno esterna le proprie sensazione come meglio crede. Non voglio che le mie parole vengano strumentalizzate. Conosco Cesc, sta facendo benissimo, vincere non è mai facile e lui lo sta facendo in modo più facile di quello che la realtà dice. Mi fa piacere quello che ha detto, ma non mi faccio ingolosire dai complimenti».

ESPOSITO E ALBARRACIN – «Doveva rimanere su Fagioli in non possesso, in possesso poi abbiamo delle posizioni ben definite per sviluppare delle relazioni in campo. Lui ha bisogno di spazi e muoversi dove vuole, ha qualità negli spazi stretti e facilità di tiro. Per Albarracin aspettiamo ancora il trasfer, è convocato e speriamo che possa essere della gara».

CESSIONE PRATI – «Non si può dire che sia andata male a Cagliari per lui, ha qualità e personalità. A volte ci serviva altro da quello che poteva darci e gli auguro di fare bene in questi sei mesi a Torino».

DOSSENA E RATERINK – «Dossena sta mettendo benzina nel motore, lo conosciamo e sappiamo che può aiutarci, spero di vederlo all’opera presto. Ci può dare anche altre esoluzioni. Raterink l’abbiamo seguito, è una scelta in prospettiva e ha qualità dall’attacco in su. Mi ha colpito la mentalità, ha fame e dice sempre che vuole migliorare. Dobbiamo andare piano anche con lui e non attaccarci alle etichette».

KILICSOY – «E’ come Palestra, ha ancora potenziale inespresso, è un 2005 e non potrebbe essere diversamente. Gioca in Italia da poco, in Turchia ha fatto faville, ma solo ora si riesce a muovere in una certa maniera. Ogni domenica può darci tanto, in allenamento fa e prova cose belle da vedere. Calciomercato? Siamo vigili, oggi pensiamo di aver messo due calciatori di valore dentro. Penso a Gallea e Di Paolo che dicono molto del progetto tecnico che abbiamo pensato. Con la società c’è un confronto quotidiano, vediamo se potremo prendere altri giocatori».

CENTROCAMPO E INFORTUNATI – «Penso di aver un buon ventaglio di giocatori, anche Deiola può giocare play come Mazzitelli e Gaetano. Abbiamo alternative valide, spero stiano tutti bene da qui alla fine, abbiamo fatto buone prestazioni con tanti infortunati. Spero di vedere la rosa al completo per vedere dove possiamo arrivare. Dominguez? Non parlo di giocatori che ad oggi non sono abiettivi reali, c’è stata una chiacchierata ma prima della partita non ne parlo. Il mercato è dinamico e vedremo cosa succederà».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PISACANE