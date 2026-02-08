Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Roma Cagliari: «La salvezza è da conquistare. Yerry Mina ha una sofferenza cronica, non ci sarà»

Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Roma Cagliari: le sue dichiarazioni verso la sfida della 24ª giornata di Serie A 2025/26

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma.

CALCIOMERCATO – «Il mercato è dinamico, ci sono state opportunità per ringiovanire la rosa e completarla, vedi Sulemana, Dossena, Albarracin e Raterink. Con Luperto, operazione dove la società ha colto l’opportunità per la sostenibilità, perdiamo un ottimo giocatore, ci dispiace, così come per Prati, Luvumbo, Rog, e per quei giocatori che non hanno avuto un grande impatto, vedi Radunovic, Di Pardo, Cavuoti e Pintus. Faccio a tutti un grande in bocca al lupo. Lavoro con chi ho a disposizione, ho alternative molto valide».

CONDIZIONI YERRY MINA – «Con Mina dobbiamo vivere alla giornata, ha una sofferenza cronica. L’obiettivo è mettere prima l’uomo del giocatore, la salute è fondamentale. Domani non ci sarà e rimane qui».

INFORTUNIO BORRELLI, DEIOLA E FOLORUNSHO – «Borrelli non verrà con noi, si sospetta uno stiramento. Verrà Mendy con noi. Deiola non è convocato per fare terapia, mentre Folorunsho dovrebbe accelerare la prossima settimana. Dovrò cambiare necessariamente la squadra, ma ho ragazzi che non vedono l’ora di scendere in campo. Certo, è difficile cambiare qualcosa che va bene, ma è necessario farlo».

SALVEZZA – «La salvezza è ancora tutta da conquistare, dobbiamo raggiungerla il prima possibile e poi si faranno altri discorsi. La salvezza si raggiunge partita dopo partita, richiamo l’attenzione sulla gara con la Roma. Non possiamo correre rischi. La squadra deve rimanere in campana, ancora di più dopo la partenza di giocatori di valore».

