Conferenza stampa Pisilli pre Roma Stoccarda: «Non penso al mercato, sono focalizzato totalmente sulla Roma. Ecco in cosa sono migliorato»

Conferenza stampa Pisilli pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26

Niccolò Pisilli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Stoccarda di Europa League. Le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

RESTA? – «Il mercato chiude il 2 febbraio, mi sembra, ma io sono totalmente focalizzato sulla Roma, sulla partita di domani e su tutte quelle che verranno da qui alla fine del mercato e della stagione. Per quanto riguarda lo spazio, è vero che in questo periodo ho giocato un po’ di più. Ho cercato di farmi trovare pronto, allenandomi sempre al meglio anche nei momenti in cui magari ho giocato meno. Non è stato tempo perso né un periodo buttato, perché anche quando non vai in campo la domenica hai comunque tutta la settimana per lavorare, migliorare e cercare di convincere l’allenatore di essere pronto. In queste partite spero di aver dato delle buone risposte: io ho cercato di dare sempre il massimo ed è quello che continuerò a fare».

GIOCA DOMANI? – «Innanzitutto la formazione non la so e non spetta a me deciderla. Per quanto riguarda l’altra domanda, è vero: il centrocampo della Roma è un reparto, secondo me, molto forte. Ho dei compagni di reparto davvero di grande livello e questo rappresenta anche una grande opportunità per me, perché posso imparare e migliorarmi osservando e lavorando con loro. È chiaro che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare il maggior numero di partite possibile e io cerco di dare sempre il massimo in allenamento per mettere in difficoltà il mister quando, la domenica, deve fare le sue scelte. Allo stesso tempo penso che avere tanti centrocampisti forti sia un valore aggiunto per la società, per l’allenatore e per tutta la squadra».

IN COSA SI SENTE MIGLIORATO – «Mi sento migliorato sotto tanti aspetti: dal punto di vista fisico, nella fase difensiva e anche a livello tattico. È chiaro che più allenatori hai, più conoscenze accumuli e più riesci ad assorbirle, diventando un giocatore migliore. Io cerco di recepire al meglio le richieste del mister, di capire con precisione cosa chiede e di riproporlo poi in campo, sia in allenamento sia ogni volta che scendo in partita».