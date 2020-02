Conferenza stampa Ranieri: «Dobbiamo fare punti a Torino»

Conferenza stampa Ranieri, le parole del tecnico della Sampdoria: «Stimo il Torino, ma ci servono i punti»

(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Torino: «Non ci voleva che cambiassero allenatore. Reagiranno, hanno coinvolto il pubblico e troveremo un ambiente da Toro. Li ho sempre stimati per la forza interiore e l’agonismo. Mi aspetto una gara determinata e combattuta e noi dovremo esserlo altrettanto».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE QUI

«Mi lascio sempre l’opportunità di cambiare il modulo durante la partita: i ragazzi mi seguono e sanno quello che devono fare. Dobbiamo assolutamente trovare punti a Torino, sono consapevole che è una squadra che la Sampdoria ha sempre sofferto ma non possiamo continuare così».