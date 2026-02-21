Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese: «Abbiamo bisogno di Davis, ecco come sta Solet»

Published

3 ore ago

on

By

runjaic

Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese: le parole del tecnico dei friulani alla vigilia del match del 26° turno di Serie A 2025/26

Kosta Runjaic ha fatto il punto sulla situazione medica in vista del match tra l’Udinese e il Bologna. Il mister spera di recuperare Solet, da poco tornato ad allenarsi parzialmente. Con i rientri di Zaniolo, Bayo e Gueye, le alternative per la formazione friulana aumentano. Si attende fiduciosi il ritorno a pieno regime di Davis, mentre Buksa è pienamente a disposizione e si candida per una maglia da titolare fin dal primo minuto. Queste le sue dichiarazioni in conferenza a due giorni dalla sfida del 26° turno di Serie A.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Solet? Ha svolto oggi la prima seduta leggera d’allenamento, se domani riuscirà ad allenarsi al meglio allora sarà della partita. Sono contento che possa dare il suo contributo, con Zaniolo, Bayo e Gueye abbiamo ora qualche alternativa. Sperando che nel corso delle settimane Davis si unisca di nuovo preso al gruppo squadra, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Buksa è a disposizione, potrebbe anche partire titolare».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Bazzani Bazzani
Hanno Detto4 ore ago Alberto Petrosilli

Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEO

Bazzani, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato in esclusiva a Calcionews24 la situazione delle italiane tra Serie A e...
Change privacy settings
×