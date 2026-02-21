Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese: «Abbiamo bisogno di Davis, ecco come sta Solet»

Conferenza stampa Runjaic pre Bologna Udinese: le parole del tecnico dei friulani alla vigilia del match del 26° turno di Serie A 2025/26

Kosta Runjaic ha fatto il punto sulla situazione medica in vista del match tra l’Udinese e il Bologna. Il mister spera di recuperare Solet, da poco tornato ad allenarsi parzialmente. Con i rientri di Zaniolo, Bayo e Gueye, le alternative per la formazione friulana aumentano. Si attende fiduciosi il ritorno a pieno regime di Davis, mentre Buksa è pienamente a disposizione e si candida per una maglia da titolare fin dal primo minuto. Queste le sue dichiarazioni in conferenza a due giorni dalla sfida del 26° turno di Serie A.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Solet? Ha svolto oggi la prima seduta leggera d’allenamento, se domani riuscirà ad allenarsi al meglio allora sarà della partita. Sono contento che possa dare il suo contributo, con Zaniolo, Bayo e Gueye abbiamo ora qualche alternativa. Sperando che nel corso delle settimane Davis si unisca di nuovo preso al gruppo squadra, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Buksa è a disposizione, potrebbe anche partire titolare».