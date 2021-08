Conferenza stampa Sarri: «Ronaldo via? Contano le idee e in Italia ci sono. Basic è pronto»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match contro lo Spezia

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la seconda giornata di campionato contro lo Spezia. Le parole del tecnico della Lazio.

ASPETTATIVE – «Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, nel baricentro che contro l’Empoli è stato troppo basso nel secondo tempo. Abbiamo sicuramente margini in entrambe le fasi di gioco, ma non sono percorsi lineari di una crescita, ci saranno momenti di stasi e di crescita».

LUIZ FELIPE – «Ramos non ha subito un infortunio serio, ha fatto gli accertamenti stamani e sono negativi- Oggi e domani valutiamo se può essere della squadra o meno».

BASIC – «Dal punto di vista fisico è pronto, è da inserire e l’inserimento non può essere come quello di Pedro.Viene da un altro campionato e da un’altra lingua. Servirà un po’ di tempo. Non l’ho visto molto e quando l’ho fatto era un interno di sinistra, ma utilizza entrambi i piedi. Giocatore d’inserimento, escludo possa essere un centrale davanti alla difesa».

SPEZIA – «Lascia preoccupazioni, è una squadra dinamica e aggressiva. Si gioca ad Agosto, bisogna sperare in clima favorevole e ho visto qualche minuto ieri, il terreno di gioco è indegno per una città come Roma. C’è più di una preoccupazione».

MODULO – «Abbiamo fatto una serie di prove col 4-3-1-2 perchè contro l’Empoli abbiamo mimato gli avversari».

CALCIO ITALIANO – «I risultati delle NAzionali non corrispondono più coi movimenti calcistici. In Italia non ci sono tantissimi italiani, in Inghilterra non ci sono inglesi. Conta la forza economica, ma non rappresenta tutto, contano le idee, i giocatori vanno e vengono».