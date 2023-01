Conferenza stampa Sarri: «Lecce da tenere d’occhio. Mercato? Non so se è aperto per noi»

Conferenza stampa Sarri, l’allenatore della Lazio parla in vista del match alla ripresa contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza in vista del match contro il Lecce alla ripresa.

RIPRESA – «Siamo di fronte a qualcosa che non è mai successo, situazione strane. Le reazioni che possono avere le squadre non sono prevedibili, lo abbiamo visto anche in campionati esteri. Il PSG ha perso, il Barcellona ha pareggiato. Situazione particolare. Il Lecce è molto aggressivo ma rimane ordinato, ha buona qualità di palleggio e ripartenze di alto livello. Con le squadre di alta classifica ha vinto, pareggiato o perso alla fine. Squadra da tenere in considerazione».

FORMA FISICA – «Abbiamo qualche giocatore che sta molto bene dal punto di vista fisico e mentale, altri meno. Speriamo che l’approccio sia di buon livello, il nostro limite è stato sempre quello della continuità mentale. Lo abbiamo contenuto negli ultimi tempi ma non lo abbiamo ancora azzerato quindi qualche preoccupazione nasce da questo».

MERCATO – «Non so se per noi il mercato è aperto, il presidente è stato impegnato in cose più importanti. Quando rientra ne parleremo ma non penso che ci siano grossi margini di miglioramento per la rosa. Per noi come per tutti. Io le idee ce l’ho sempre. Parlate sempre di Milinkovic e Luis Alberto, chiaro che si mina l’armonia. Potrei farvi qualche telefonata minatoria ma non sono il tipo. Bisogna aggrapparsi all’intelligenza dei calciatori. Luis Alberto voleva essere ceduto a luglio 2021 come in tutti i mercati. Vuole tornare in Spagna ma ogni volta che è rimasta ci ha dato il suo apporto».

