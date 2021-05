Conferenza stampa Semplici: «Mi auguro di poter restare a Cagliari»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. Le sue parole

LE PAROLE DI GIULINI – «Anche io mi auguro di poter proseguire questa avventura».

FORMAZIONE – «Vogliamo concludere in bellezza il campionato. La formazione in campo sarà simile a quella di domenica, schiererò i giocatori con le caratteristiche giuste, la formazione migliore».

SETTIMANA E SALVEZZA – «I ragazzi hanno fatto un finale di stagione, metterò una formazione che possa fare una buona partita e possibilmente una vittoria e i 40 punti. Il clima era di grande entusiasmo e serenità, quando sono arrivato avrei firmato con i gomiti per essere salvi a una giornata dalla fine. Abbiamo preparato al meglio la partita senza trascurare niente».

RINNOVO – «A me dispiace concludere il campionato ora, proprio nel momento in cui abbiamo raggiunto la giusta compattezza. In questi giorni arriveranno le ufficialità. Io sono venuto qua per provare a salvare il Cagliari, ci sono e ci siamo riusciti e quindi ho fiducia in quello che sarà il mio futuro».