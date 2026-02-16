Hanno Detto
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le parole
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26
Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Galatasaray Juve, valida per l’andata dei playoff di Champions League.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Aggiornamenti dalle 18.45
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».
– «».