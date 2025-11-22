Conferenza stampa Spalletti, le parole del tecnico della Juventus al termine del match contro la Fiorentina: «Inutile aggrapparsi agli episodi. Openda e David? Entrati tardi»

 Conferenza stampa Spalletti: «Openda e David? Entrati tardi»
Juventus News

1 minuto ago

1 minuto ago

on

Conferenza stampa Spalletti, le parole del tecnico della Juventus al termine del match contro la Fiorentina pareggiato 1-1 nella 12a giornata

Luciano Spalletti, allenatore del Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio contro la Fiorentina, analizzando la prestazione della sua squadra e le difficoltà che stanno affrontando.

PRESTAZIONE – «Siamo sotto al livello di calcio che dobbiamo esibire ed è inutile aggrapparci agli episodi. Stiamo continuando a fare gli stessi errori e di conseguenza raccogliamo gli stessi risultati. O si cambia qualcosa o non si migliora. La cosa che mi fa ben sperare è aver visto la squadra abbattuta».

YILDIZ – «Yildiz giocava come seconda punta ma noi non siamo mai riusciti a trovarlo dietro la linea dei centrocampisti, rimanendo troppo accentrati. Nel secondo tempo c’è stato più movimento e più sbattimento verso al ritmo della partita. Si sono creati qualche spazio in più e siamo riusciti a servirlo meglio».

INVERTIRE IL TREND – «Io per arrivare in fondo devo trovare 18-20 titolari ed è chiaro che dovrò cambiare qualcosa a partire dalla Champions. Io devo farli sentire importanti». 

