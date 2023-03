Conferenza stampa Spalletti: «Sarri? Non mi frega dei paragoni. Non cantiamo ancora vittoria»

Conferenza stampa Spalletti, l’allenatore del Napoli parla alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: le dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida alla Lazio.

SCONTRO CON SARRI – «Ci portiamo dietro una cultura di lavoro iniziata anche da altri. Sarri ha alcune idee simili, piace andare entrambi in tuta, a me anche quando passeggio mi piacciono le scarpette, oltre all’idea di comandare il gioco. E’ stato anche un tema nell’ultimo periodo: il possesso ti fa decidere dove giocare il pallone, poi è fondamentale saper alternare ritmi e dimensioni del possesso. Il gioco in verticale si deve alternare a seconda che gli altri ti vengono a prendere o meno, se vengono a prenderti la difesa deve salire… Lui è stato un capo-popolo di una rivolta nel mondo del calcio. Io a casa sceglievo sempre di vedere il Napoli di Sarri e lo applaudivo in piedi. Ho preso quello che ho potuto e quando ho potuto sono andato a vedere le partite e sui campi di Castel Volturno ancora ci sono le linee di passaggio del suo calcio. I paragoni però non mi interessano».

ATTESA SCUDETTO – «E’ fondamentale che i tifosi poi non vadano ad aspettarci all’arrivo, ma che scendano in campo con noi ad ogni partita. Non date retta a chi vuole farci togliere le mani dal volante, ci sono ancora tante curve da affrontare prima di cantare vittoria».