Conferenza stampa Szczesny: «Maccabi? Adesso dobbiamo fare 6 punti»

Conferenza stampa Szczesny: le parole del portiere polacco alla vigilia del match tra Juve e Maccabi di Champions

Wojciech Szczesny ha parlato in conferenza alla vigilia di Juve-Maccabi.

CHE ATTEGGIAMENTO DOVRANNO AVERE – «Molto simile a quello avuto col Bologna. Siamo stati tranquilli, consapevoli della situazione, della difficoltà in Champions. Abbiamo questo doppio confronto col Maccabi in cui dovremo fare 6 punti per arrivare allo scontro diretto col Benfica con la possibilità di passare il turno».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24