Conferenza stampa Thiago Motta: «Niente turnover col Bologna»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Bologna.

TURNOVER – «Non faremo turnover in vista dell’infrasettimanale, affronteremo partita in partita e domani chi sarà in rosa sarà chi è pronto per domani, mancherà solo Leo Sena. Poi penseremo alle altre».

BASTONI E RECA – «Bastoni è un terzino sinistro, ma fa anche il centrocampista, non deve essere qualcosa di sorprendente o di strano, conosce bene le situazioni. È intelligente, è una possibilità perché in questo momento, con anche Reca, abbiamo la possibilità di fare scelte diverse. Vedremo per domani, avendoli entrambi c’è un grande livello perché hanno qualità diverse ma possono giocare solo undici giocatori e ogni tanto uno sarà in panchina e uno in campo».

VERDE E STRELEC SULLA TREQUARTI – «Vedo bene tutti e due. Anche Salcedo può fare quel lavoro con caratteristiche diverse, ma può farlo. Dipende solo da loro, avere voglia e disponibilità e fare quello che ho spiegato prima. Nel momento in cui c’è spazio e che la difesa non è organizzata io devo attaccare lo spazio per segnare e loro lo possono fare, con le loro caratteristiche ma possono farlo, come Antiste, Colley e anche Manaj».